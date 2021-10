Nelson, éliminé de la Nouvelle Star, revient chanter à Rouen

Il n'a pas dû connaître autant de succès depuis longtemps. Nelson Vard, habitant de Préaux, jouait depuis longtemps dans les rues rouennaises, notamment devant la cathédrale, pour gagner un peu d'argent. Ce samedi, rue du Gros Horloge, le jeune homme a dû accumulé un gros butin.

En effet, plus d'une cinquantaine de personnes sont venues écouter l'interprète. Au programme de son tour de chant, les succès qui l'ont fait connaître dans la Nouvelle Star : Wonderwall, What a Wonderful World ou While my guitar Gently Weeps.

Nelson a été éliminé lors du dernier prime-time de la Nouvelle Star et a échoué aux portes du Top 5.