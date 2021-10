Paris (AFP). Ligue 1: Lyon neutralisé, statu quo en tête

La 25e journée a gelé les positions en tête de la Ligue 1 avec les nuls des trois premiers au classement, toujours menés par Lyon (1-1 à Lorient dimanche) qui a échoué à profiter pleinement des déconvenues de Marseille et du PSG. . Podium: Lyon n'en profite pas L'OL, qui a enchaîné un dixième match sans défaite en championnat, conserve ses deux points d'avance sur le duo marseillo-parisien. Un moindre mal pour le leader, tant il fut ballotté par Lorient, surtout en première période. Jordan Ayew a logiquement ouvert le score pour les Merlus (50e) mais Njie a égalisé (78e) lors d'une seconde période bien meilleure pour les Lyonnais, sous l'impulsion notamment de la bonne rentrée de Gourcuff. L'OL pouvait conserver un sentiment mitigé de ce déplacement chez un club qui lutte pour le maintien, sachant que l'OM et le PSG avaient, eux, vraiment perdu deux points en concédant des nuls dans le temps additionnel respectivement vendredi face à Reims et samedi contre Caen. Paris a en outre perdu quatre joueurs: Cabaye, Marquinhos, Aurier et Lucas ont dû quitter le terrain en cours de match, laissant leurs coéquipiers à neuf. Ils seront vraisemblablement forfait pour le choc de mardi contre Chelsea en 8e de finale aller de Ligue des champions. Cette cascade de blessures a failli éclipser les frasques d'Ibrahimovic, auteur de son 11e but cette saison en L1 sur une reprise kung-fu et qui l'a célébré en retirant son maillot pour exhiber des tatouages temporaires destinés à promouvoir le Programme alimentaire mondial des Nations unies, ce qui lui a valu un carton jaune. Pour mardi, Laurent Blanc compte jouer sur le ressort de la bête blessée dans une soirée de gala: "Il y a des éléments contre nous, des moments difficiles qu'il faut surmonter. On a la chance inouïe de jouer un match contre une équipe très talentueuse en Ligue des champions et dans un stade plein". Mais Marseille aura le rendez-vous le plus relevé du top 3 lors de la prochaine journée en allant défier Saint-Etienne. . Deuxième wagon: Bordeaux recolle Dans le petit groupe qui suit le podium et lorgne les places européennes, Bordeaux a fait la bonne opération en battant Saint-Etienne dimanche après-midi (1-0). "Après le match on pouvait se retrouver à 7 points, on est revenu à 1 point (de Saint-Etienne) donc l'objectif comptable est atteint, s'est félicité l'entraîneur girondin, Willy Sagnol. C'est une énorme satisfaction par rapport à notre mois de décembre". Un but de Rolan avant la pause a permis aux Bordelais de revenir à une longueur des Verts, et à égalité de points avec Monaco (5e), dont le match contre Montpellier (7e) prévu samedi a été reporté sine die pour raisons météorologiques. Saint-Etienne conserve sa 4e place mais reste à distance du podium (8 points) et confirme son coup de fatigue, n'ayant engrangé que trois points sur quinze possibles. L'ASSE peut surtout regretter les nombreuses occasions vendangées à Chaban-Delmas, notamment par Gradel. . Maintien: Evian enfonce Lens Il y avait un match de la peur ce week-end, à Amiens, et c'est Evian qui l'a emporté samedi sur Lens (2-0), sur un doublé de sa recrue Duhamel. Les Haut-Savoyards sont toujours dans la zone rouge (18e) mais restent au contact du 17e, à deux longueurs. Ils ont désormais quatre points d'avance sur leur victime nordiste, qui n'a toujours pas gagné le moindre match en 2015. Mais c'est pire pour Metz, auteur d'un 13e match sans victoire en s'inclinant à domicile dimanche face à Guingamp (2-0), qui surfe toujours sur sa dynamique. Et les Grenats, sifflés par leur public de Saint-Symphorien, ont 7 points de retard sur le premier non relégable Toulouse (17e) s'est rassuré face à Rennes en répondant du tac-au-tac à l'égalisation par le but du 2-1, définitif, tout comme Bastia (13e), vainqueur à Nantes (2-0).

