Division d'Honneur : les PTT Caen maintiennent le cap

En déplacement à Flers, l'AJS Ouistreham ne pouvait pas avoir d'autre objectif que de limiter la casse. Privé une nouvelle fois de nombreux éléments, les hommes d'Olivier Joba n'ont pas fait illusion sur la pelouse du Hazé. Battus 4-1 (but signé Allan Donatien), ceux-ci semblent courir lentement vers la DSR. Avec déjà 35 buts encaissés, ils restent cantonnés à leur place d'avant-derniers, à égalité de points avec Argentan.



Argentan qui, en recevant l'ASPTT Caen, aurait pu se relancer et se défaire de cette place de lanterne rouge traînée depuis un moment. Les Caennais, eux, pouvaient rester accrochés à la roue divaise. C'est chose faite pour les joueurs de Laurent Dufour qui s'imposent 2-4, grâce à un doublé de Jordan Blondel, pourtant gêné par son genou, et des réalisations de Kévin Lecacheux et Silvio Akoumany. Appliqués et impliqués collectivement, les PTT sont toujours invaincus et sont à une longueur du SUD, avec toutefois un match supplémentaire.



Mondeville ne laisse rien filer

De son côté, Mondeville effectuait le long déplacement à Tourlaville pour conserver sa dynamique et rester collé à la tête. Vainqueurs 0-1 sur un but de Corentin Denieul dés la 9ème minute, l'USONM se place au pied du podium, à huit points mais avec le même nombre de matchs joués que le leader divais. Éliminée de la Coupe de Basse-Normandie dont les 8èmes de finale doivent se dérouler le week-end prochain, l'équipe de Laurent Lesgent recevra le samedi soir Courseulles pour enchaîner sur une troisième victoire consécutive et asseoir un peu plus son sérieux dans la course à la montée.