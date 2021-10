Le carnaval de Granville, toujours un succès fou !

Au moins 60 000 personnes assistaient cet après midi dans les rues de Granville à la grande cavalcade avec, pour cette 141ème édition, un nombre record de 42 chars.

Des carnavaliers bien inspirés par la vie locale. Une dizaine de chars faisaient écho à la politique de la nouvelle municipalité !

Le carnaval qui a reçu le couple haut et bas normand. Laurent Beauvais, président de Basse-Normandie et son homologue haut-normand, Nicolas Mayer-Rossignol qui a rapppelé que , "Granville est une perle de Normandie et que son carnaval était le seul de Normandie !"

Les festivités vont se poursuivre jusqu'au mardi 17 février, appelé mardi gras. Ce jour précède, dans notre tradition chrétienne, le mercredi des cendres et l'entrée dans le carême.