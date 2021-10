Bordeaux (AFP). Ligue 1: Bordeaux confirme et recolle aux Verts

Bordeaux, en panne de confiance en janvier, a confirmé son renouveau aperçu comptablement contre Evian, pour se défaire de Saint-Étienne (1-0) dimanche, lors de la 25e journée de L1, se rapprochant à un point de son concurrent direct pour les places européennes. Un but de Rolan inscrit juste avant la pause aura scellé ce choc animé et plaisant, qui aurait très pu sourire aux Stéphanois, si Gradel avait montré davantage de réalisme. Dans un stade Chaban-Delmas bien garni, les Girondins, ballotés pendant la première demi-heure totalement verte en terme d'occasions, ont connu de grosses difficultés pour déstabiliser le bloc visiteur, avec un Kiese Thelin difficilement trouvable et des dédoublements sur les côtés guère prolifiques. En face, il n'a manqué qu'un peu d'efficacité aux Verts, dangereux d'entrée sur un oubli aquitain sur une longue touche de Théophile-Catherine pour Lemoine dont la reprise était repoussée par Carrasso (4). - Rolan surprend Ruffier - Tabanou, de l'extérieur de la surface suite à une remise de Mollo (17), mais surtout Gradel, après un déboulé de Théophile-Catherine suivi d'un centre en retrait imparable (25), n'avaient pour leur part pas su accrocher le cadre de Carrasso. Dommage pour les hommes de Galtier, apparemment en jambes cinq jours après leur match à Paris contre le Red Star en Coupe de France, mais qui perdaient un peu le fil juste après cette occasion. Si la première mèche bordelaise allumée par Khazri, après un jeu à trois avec Rolan et Kiese Thelin, accoucha d'une frappe en tribune (32), la deuxième récompensa le regain de forme locale. Lancé sur le côté par Khazri, Rolan repiquait au centre, fixait Baysse et surprenait Ruffier d'une frappe dans un angle fermée (1-0, 42). Gradel, le plus remuant des offensifs foréziens une semaine après son titre de champion d'Afrique, aurait pu remettre les pendules à l'heure avec davantage de lucidité dans son face à face avec Carrasso (57). Même remarque pour Rolan, alerté par Kiese Thelin, qui perdait lui aussi son duel avec Ruffier en piquant mal son ballon (60). L'autre géant suédois de la L1, plus en vue dans ce deuxième acte, se signala par une frappe en pivot pas loin de faire match et de tuer définitivement le suspense. Au lieu de ça, l'ASSE, avec le sang neuf amené par Hamouna et Van Wolfswinkel, restera dangereuse jusqu'au bout à l'image de Gradel dont la dernière tentative sera repoussée par Carrasso (90+1). Résultats de la 25e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Marseille - Reims 2 - 2

