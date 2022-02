Après Caen-Lyon : de bonnes choses à retenir pour Malherbe

Le Stade Malherbe Caen retrouvait hier soir la compétition, lui qui n'avait plus joué depuis le 22 décembre dernier et un match de championnat contre Rennes. L'année a mal commencé puisque les Rouge et Bleu se sont fait sortir de la Coupe de France par l'Olympique Lyonnais, 1 but à 0.