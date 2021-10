Sortir dans la Manche : lundi 16 février

Pendant les vacances scolaires, l'Office de Tourisme de la Côte des Havres vous propose des animations. Demain, venez visiter la pêcherie Maillard et assistez à une lecture de contes à Hauteville-sur-Mer et initiez-vous à l'escalade à Montmartin-sur-Mer. Retrouvez le programme complet de ces animations sur www.cotedeshavres-tourisme.com



Pirou vous propose de venir vous amuser demain soir en famille à l'occasion de son Carnaval. Rendez-vous, déguisés,ce mardi soir pour faire la fête dès 20h15 à Pirou.



Tout ce week-end, à Saint-Lô, se tient la 10e édition du Salon des étalons de sport. C'est le rendez-vous incontournable du début de saison pour toute la filière équine du cheval de sport. Une grande soirée est prévue samedi avec une épreuve originale : un CSO par équipe de 3 étalons, identique à une coupe des nations. Rendez-vous samedi et dimanche au Pôle Hippique de Saint-Lô. L'entrée est gratuite.