Peshawar (Pakistan) (AFP). Pakistan: au moins 18 morts dans l'attaque de Peshawar

Au moins 18 personnes ont été tuées et 50 blessées dans l'attaque par un groupe armé rebelle d'une mosquée chiite lors de la grande prière du vendredi à Peshawar, principale ville du nord-ouest du Pakistan, selon un correspondants de l'AFP et la police. Cette dernière a également annoncé la fin des combats entre les assaillants, qui ont jeté des grenades contre la mosquée avant de faire feu à l'intérieur, et les forces de l'ordre, après environ une heure d'affrontement.

