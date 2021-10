Cazeneuve, Fabius et Valls "ravis" de la réunification de la Normandie

Comme prévu, le Premier ministre Manuel Valls était à l'heure à 10h30 pour visiter le site du Ganil sur le plateau nord de Caen, ce vendredi 13 février. Au cœur de cette visite, les moyens de l'Etat et des collectivités locales accordées à la recherche, notamment nucléaire, sur le site de ce Grand Accélérateur National d'Ions Lourds. Il était accompagné des deux ministres normands de son gouvernement, le Cherbourgeois Bernard Cazeneuve et le Rouennais Laurent Fabius.



En fin de matinée, la délégration gouvernementale a pris la direction d'Honfleur pour y signer deux contrats de plan Etat-région et interrégional (CPER et CPIER). "Ces contrats doivent permettre de donner des moyens financiers importants, notamment dans le domaine de la recherche, et nous avons été avec Laurent Fabius très impliqués dans cette négociation pour que la Normandie en bénéficie", explique Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur :

Le Ganil recevra ainsi 6,5 millions d'euros dans ce cadre par exemple.

Cette visite en Normandie à tout du symbole puisqu'après Honfleur, les trois ministres doivent rejoindre la Haute Normandie et Mont Saint-Aignan. "Avec Bernard Cazeneuve, nous sommes les deux régionaux de l'étape si je peux dire, nous avons uni nos forces pour qu'il n'y ait qu'une Normandie et nous en sommes très heureux", nous a confié le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius.