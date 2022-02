L'offensive de Mitsubishi s'appelle ASX

Spectaculaire calandre

Se positionnant en-dessous du SUV Outlander, ce “crossover” inédit s'appuie néanmoins sur la même plate-forme, partageant 70 % des pièces constitutives donc invisibles.

Avenante, la silhouette de l'ASX est aussi bien différente de l'Outlander, et raccourcie à 4,29 mètres.

Avec, pour accrocher le regard, la spectaculaire calandre “Jet Fighter” qui signe depuis peu toutes les Mitsubishi et tire son inspiration stylistique d'un avion de chasse.

Bien équipée d'emblée et facile à prendre en mains, l'ASX délivre un agrément de conduite certain. Plein d'allant, le turbo-diesel affiche une réactivité proche de l'essence.



