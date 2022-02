Un inédit de Gainsbourg

Le 28 février Gainsbourg sera à l'honneur dans les bacs :

- Double best of "Comme un boomerang" (2 CD, 47 titres)

- Coffret Integrale (20 CD, 284 titres)

Et puis... le titre "comme un boomerang" et sa folle histoire :

« C’est une histoire de dingue… » qui commence à Paris, en 1974. Dani doit concourir cette année-là au grand prix de l’Eurovision, le 6 avril, avec une chanson de Christine Fontane, La vie a vingt-cinq ans. La disparition soudaine, le 2 avril, du président Georges Pompidou entraîne le retrait de la France de la compétition. Sensible à l’infortune de Dani, l’organisation du concours propose de l’inviter l’année suivante. À cette époque, Dani et Serge Gainsbourg se croisent régulièrement, et c’est assez logiquement que l’auteur de Poupée de cire poupée de son s’associe à cette jeune interprète pleine d’ambition pour enregistrer le titre qui représentera la France à l’Eurovision en 1975. En janvier 1975, Dani et Serge se retrouvent donc en studio pour enregistrer sur le label Vogue une chanson intitulée Comme un boomerang. Pour l’occasion, Serge a écrit et composé pour son amie un titre sur-mesure, avec un gimmick mélodique arpégé qui donne immédiatement le ton de la chanson, et la rend inoubliable dès la première écoute. Attentif au moindre détail, il enregistre, comme il le fait souvent pour ses interprètes, une voix témoin pour permettre à Dani de caler la sienne. Tout est prêt pour que Comme un boomerang soit le digne successeur de Poupée de cire poupée de son.

À l’écoute de la chanson, le jury français de sélection pour l’Eurovision trouve les paroles trop provocatrices dans la bouche de cette jeune interprète, et demande à Serge et Dani de revoir leur copie. Ni Dani ni Serge ne se plieront à cette injonction. Ils refuseront de modifier les paroles. Ce détail nous montre combien Serge, s’il se prête volontiers à ce genre d’exercice, n’en garde pas moins son intégrité et son indépendance artistique…

Treize ans plus tard, en 1988, quand un jeune étudiant passionné de Serge Gainsbourg et de Dani, Olivier Julien tombe par hasard sur une coupure de presse de 1975 annonçant « Dani enregistre actuellement en studio avec Gainsbourg un titre pour l’Eurovision », sa curiosité est piquée, et il n’aura de cesse de retrouver ce titre perdu. Sa ténacité l’emmènera, en 1998, jusqu’aux portes de la maison BMG, où soutenu par Etienne Daho, il accède aux archives Vogue et y découvre la bande master originale ainsi que la version chantée par Serge. Aujourd’hui, Comme un boomerang retrouve son créateur et sa place au sein de son répertoire.