La brigade canine est en patrouille sur l'agglomération d'Elbeuf lorsqu'elle aperçoit une BMW circulant à vitesse très réduite et faisant des embardées sur la chaussée.

Les policiers décident de contrôler l'individu, qui s'arrête au bout d'un certain temps. L'homme titube et sent l'alcool.

Son souffle étant insuffisant pour souffler dans l'éthylomètre, il est ramené au CHU Saint-Julien pour une prise de sang.