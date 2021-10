Sortir dans la Manche : vendredi 13 février

Aujourd'hui, c'est le lancement de la 141e édition du Carnaval de Granville. L'ouverture du Carnaval se fait ce soir avec le concert de Zebda. Demain matin, Tendance Ouest sera en direct de Granville pour une émission spéciale entre 9h et 12h. Et dimanche après-midi, suivez la cavalcade en direct-vidéo sur tendanceouest.com



Demain, participez à la soirée Twin à la Bazoge. Première soirée concert de l'année sur le thème de la Saint-Valentin. L'occasion de se retrouver dans une ambiance festive, conviviale et fêter le rendez-vous des amoureux. Rendez-vous ce samedi dés 23h, toutes les infos sur www.les-twin.fr



Jusqu'au 1er mars, la Ville de Cherbourg-Octeville et ses partenaires lancent un jeu-concours dans le cadre de la Charte de la vie nocturne, "Devenez les dieux des nuits de votre ville". Objectif : créer les 10 commandements du parfait noctambule. A gagner : des entrées dans les discothèques partenaires avec boisson sans alcool et votre slogan sur des supports de communication. Retrouvez toutes les infos sur www.ville-cherbourg.fr