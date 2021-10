Yzeure (France) (AFP). Coupe de France: Guingamp miraculé à Yzeure

Guingamp, tenant du titre, a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France après s'être fait peur à Yzeure avant de l'emporter 3 à 1 après prolongation, mercredi. Mené 1-0 à la 62e minute par le club de CFA, Guingamp n'avait égalisé que dans les derniers instants du temps additionnel, s'offrant ensuite une prolongation à sens unique. Christophe Mandanne a été déterminant pour le tenant du titre, 10e de Ligue 1, en remettant les deux équipes à égalité en marquant de près grâce à une déviation de la tête de Claudio Beauvue, à la suite d'un long ballon de Lemaître (90+4). Opportuniste, il a ensuite porté le score à 2-1 au début de la prolongation en déviant la reprise de Sylvain Marveaux, après un centre délivré par Jérémy Pied (97). Pied, dont l'entrée en jeu à la 32e minute a été très positive, a inscrit le troisième but de son équipe après avoir bénéficié d'une erreur de Jessy Madiadia (100). C'est Francis Dady Ngoye qui avait donné l'avantage à Yzeure en déviant victorieusement de la tête un coup franc de Jawad El Hajri (62). Toutefois, les Guingampais, timorés en première période, ont mérité d'égaliser après avoir largement dominé la seconde période et s'être créés de bonnes occasions. Ainsi, le gardien Jean-Christophe Colard a dû intervenir sur un coup franc de Thibaut Giresse (60) ou encore sur une tentative de Beauvue (81). Giresse (68), Mandanne (77), Younousse Sankharé, de la tête (81) ont également manqué le cadre de justesse. De son côté, le gardien Mamadou Samassa a également été solide notamment sur un tir de Florent Sauvadet (55) et surtout sur une reprise de la tête d'El Hajri (57). Dans la prolongation, il était encore présent sur une reprise de la tête de Khalid El Hamdaoui (112). Il y a un an, Yzeure, qui jouait pour la première fois un 8e de finale de coupe de France, avait perdu 3-1 contre Lyon en 16e après avoir, là aussi mené 1-0 à la 74e minute.

