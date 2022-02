Mine d'or TV

Les chiffres de l'audience télé 2010 sont tombés, et c'est une nouvelle fois TF1 qui règne sans partage sur les téléspectateurs .la chaine a réalisé 97 des 100 meilleures audiences de l'année! Seules lui échappe la 64ème place de france 2 avec le match de rugby du tournoi des 6 nations France/Angleterre, la 83ème toujours par France 2 pour voyage en terre inconnue avec Virgnie Efira et M6 est 87ème avec le match éliminatoire pour l'euro 2012 de foot entre la Bosnie Herzégovine et la France.

Ce classement confirme la popularité du football car les 2 meilleures audiences de l'année viennent de matchs de la coupe du monde. France Mexique et Uruguay France dépassent tous 2 les 15 millions de spectateurs. A la 3ème place, c'est le film Bienvenue chez les ch'tis avec 14,4 millions de personnes.

Sachez que les séries américaines reculent puisqu'on compte 62 épisodes de séries dans les 100 meilleurs audiences contre 64 l'an dernier.

Retrouvez l'intégralité de ce classement en téléchargement à la fin de l'article.



Nous avons des nouvelles d'Evelyne Thomas. L'animatrice revient sur France 3 où elle avait connu le succès avec « c’est mon choix ». Elle interviendra chaque jour de la semaine dans la nouvelle émission de Laurent Boyer, qui rejoint la chaine. Cette quotidienne, dépourvue de nom pour le moment, débutera le lundi 31 janvier. Même si ça fait plus d'une décennie qu'elle fait de la télé, elle avoue: « C'est une grosse pression. Cette émission est très importante pour France 3 et Laurent Boyer. Mais j'ai de l'expérience. Certes, j'ai connu des succès... mais j'ai eu aussi des échecs ces dernières années. J'ai beaucoup appris grâce à cela. Je reviens avec beaucoup d'humilité et de modestie ».



C'est terminé pour l'émission « Les experts... c’est vous » nouvelle émission diffusée chaque samedi sur M6 depuis septembre. Mais Stéphane Plaza ne serait pas en cause dans cette décision. La chaine annonce: « Nous avons arrêté l'émission pour une raison d'emploi du temps. Les audiences étaient de 1,1 million de téléspectateurs en moyenne, et nous étions contents. Mais Stéphane Plaza a un emploi du temps très chargé, et se concentre sur de nouveaux projets d'émissions, mais également de fiction, comme cela avait déjà été annoncé ».