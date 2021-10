Paris (AFP). Coupe de France: PSG défie le temps, Yzeure le tenant

Le Paris SG est toujours en mode cadence infernale, engagé sur quatre tableaux, avec un 8e de finale de Coupe de France mercredi contre Nantes, tandis qu'Yzeure (CFA), un des petits poucets de l'épreuve, affronte le tenant du titre, Guingamp, en pleine réussite. Mercredi, les trois représentants français en Coupe d'Europe vont batailler en coupe nationale. Il y a donc le PSG, dernière équipe française à jouer sur quatre niveaux: la Coupe de France, la course au titre en L1 (à deux points du leader Lyon), la finale de la Coupe de la Ligue le 11 avril contre Bastia et les 8e de finale de la Ligue des champions, avec la venue du redouté Chelsea au Parc des Princes mardi prochain pour la manche aller. L'équipe de Laurent Blanc résiste pour l'heure à la pression et n'a plus perdu, toutes compétitions confondues depuis le 10 janvier et le revers à Bastia (4-2) en L1. La Coupe de France est un des objectifs assignés en début de saison par les dirigeants qataris. Mais après la débauche d'efforts à Lyon (1-1) pour le sommet de la L1 dimanche, l'équipe parisienne pourrait connaître quelques rotations. L'autre représentant en C1, Monaco, est moins fringant. La formation de Leonardo Jardim est 5e à 10 points du leader Lyon en L1. Elle vient d'être battue par Guingamp (1-0) en championnat et a été éliminée par Bastia en Coupe de la Ligue. Le match contre Rennes serait l'occasion pour l'équipe de la Principauté de retrouver le chemin des filets alors que l'attaque est atone (3 matches sans marquer, en dehors de la séance des tirs au but en Coupe de la Ligue). Et puis il y a Guingamp, qui représente la L1 en Europa League, tenant du titre en Coupe de France, et qui devra éviter le traditionnel piège du petit poucet en se rendant sur la pelouse d'Yzeure, équipe de 4e division. Mais tout semble sourire en ce moment pour l'En Avant, invaincu depuis quatre matches toutes compétitions confondues. Le programme Disputés mardi: (18h15) Boulogne-sur-Mer (NAT) - Quevilly (CFA) (Stade de la Libération) (19h00) Le Poiré-sur-Vie (NAT) - Auxerre (L2) (Stade de l'Idonnière) (19h30) Croix (CFA) - Concarneau (CFA) (Complexe sportif Henri-Seigneur) (21h00) Red Star (NAT) - Saint-Etienne (L1) (Stade Jean-Bouin) Mercredi: (17h00) Yzeure (CFA) - Guingamp (L1) (Stade de Bellevue) (19h00) Monaco (L1) - Rennes (L1) (21h00) Paris SG (L1) - Nantes (L1) Jeudi:

