Malaunay : un mauvais coup de son beau-fils le plonge dans le coma

La police est alertée ce mardi 10 février à 18h pour se rendre rue Lesouef à Malaunay, où un individu serait en arrêt cardiaque après avoir reçu un coup. A l'arrivée des policiers, les pompiers effectuent déjà un massage cardiaque sur la victime, qui a le visage ensanglanté.

Un passant indique aux forces de l'ordre avoir vu un individu porter un coup de poing à l'homme à terre, avant de prendre la fuite dans une Renault Modus. Grâce à la description donnée par le témoin, l'ex-épouse de l'homme blessé, présente sur les lieux, indique qu'il pourrait s'agir de son fils.

Pendant ce temps, la victime, un homme âgé de 54 ans et demeurant à Petit-Quevilly, est transportée au CHU de Rouen par le Samu. S'il a pu être ranimé, il reste dans le coma et son pronostic vital est engagé.

Le mis en cause, le beau fils de la victime, un jeune âgé de 24 ans et demeurant à Déville-lès-Rouen, s'est présenté de lui-même à l'hôtel de police de Rouen mardi 10 février vers 20h. Il a reconnu les faits et a expliqué qu'il avait frappé son beau-père suite à un différend familial. Il a été entendu par le quart judiciaire.