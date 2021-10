Ils ne sont pas passés inaperçus hier devant les services de l'Etat à Caen, où sont enregistrées les candidatures pour les prochaines départementales de 22 et 29 mars prochains. 23 listes ont été déposées hier, et il ne reste donc plus que deux cantons sans candidats du FN dans le Calvados. L'antenne calvadosienne du FN a jusqu'à 16h ce lundi 16 février pour déposer les candidatures manquantes.