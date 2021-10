Joad : changement d’ère

Sollicité récemment pour la bande originale du film d’Alex Lutz, Joad se diversifie encore et prouve son dynamisme et son besoin de renouveau avec un nouvel album.

Celui-ci sera pour la première fois en vente le soir du concert au Trianon. Joad s’amuse à y surprendre ses auditeurs et à montrer l’étendue de ses talents : de la pop british de Second Chance à la folk authentique de Je fauche de l’air en passant par une expérimentation rap, leur nouvel opus Avec infiniment moins de sagesse est absolument éclectique et rivalise d’ingéniosité. Né en 2010, le groupe mené par Vincent Blanchard aujourd’hui bien connu sur la scène normande, s’offre ainsi le plaisir et la liberté de revisiter son genre.



Pratique. Vendredi 13 février à 20 h 30. Trianon Transatlantique à Sotteville lès Rouen. Tarifs 8 à 16 €. Tél. 02 35 73 95 15 www.joad.fr