Fin de l'épopée en Coupe de France pour l'US Quevilly

Le match débute difficilement pour les Quevillais qui subissent d’entrée de jeu et ce sont logiquement les locaux qui se procurent les meilleures occasions dans ce début de match. Excepté un corner, les Canaris ont du mal à sortir de leur moitié de terrain. Et la sentence ne tardera pas puisque les Boulonnais ouvrent la marque sur un centre repris de la tête au ras du poteau gauche du gardien Delaunay par Henri Gbizie à la 27e minute. Les Jaunes et Noirs ne semblent pas rentrés dans le match lors de cette première mi-temps et rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0.

Une réaction trop tardive

Le discours de Manu Da Costa à la pause, qui à « secoué » ses troupes, semble porter ses fruits puisque les Normands reviennent avec de meilleures intentions dans le premier quart d’heure de jeu. Mais rapidement les Nordistes reprennent le jeu à leur compte et malgré la sortie de leur gardien sur blessure suite à un choc avec Joris Colinet, continuent d’attaquer le but quevillais. Le deuxième but ne tardera pas à arriver puisque à la 77e minute, sur une attaque coté droit, un décalage à gauche est fait et Gope-Fenepej récupère le ballon seul face au but et n’a plus qu’à ajuster Delaunay.

Les joueurs de Manu Da Costa tentent bien de pousser mais sans succès. L’expulsion anecdotique du capitaine Joris Colinet en toute fin de rencontre pour un second carton jaune ne change rien, les Jaunes et Noirs s’arrêtent en 8e de finale de la compétition.

"Leur qualification est méritée"

« On est passé à coté de notre première mi-temps, on revient en 2e avec de bien meilleures intentions, leur qualification est méritée et franchement bravo à eux. Maintenant il va falloir vite se remettre dedans parce qu'on reçoit Amiens en championnat dès samedi», confiait le défenseur Frédéric Weis.

« On n'a pas montré notre vrai visage ce soir, on était attendu avec le palmarès que Quevilly a en coupe de France donc Boulogne nous a pris au sérieux comme ne l'ont peut-être pas fait Bastia et Orléans », ajoutait le milieu de terrain Anthony Rogie.

Du coté du coach Manu Da Costa, « C’est cette première mi-temps qui me chagrine, on savait pertinemment qu’il fallait faire un gros match pour les perturber, donc le résultat est logique ce soir. Ce qui me met en colère c’est cette première mi-temps où l’enjeu a pris le pas sur le jeu, on était à l’extérieur face à une équipe qui n’a plus perdu à domicile depuis le 31 octobre. On a de jeunes joueurs qui pensaient peut-être que les choses aller se rééditer sans trop en faire, mais c’est pour ca qu’à la mi-temps j’ai été très dur dans le discours et ça a été mieux en seconde périodemais il était déjà un petit peu tard. Lorsqu'on est mené au score, face à une telle équipe, on laisse plus d'espace et on peut encaisser un second but. » Ce qu'il s'est finalement passé.

Les Jaunes et Noirs retrouvent le championnat samedi 14 février avec la réception d’Amiens.