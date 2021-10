Paris (AFP). SwissLeaks: Pierre Bergé réprouve les méthodes des journalistes du Monde

Le président du Conseil de surveillance du Monde, Pierre Bergé, "réprouve" les méthodes des journalistes de ce quotidien dans l'enquête sur le scandale de fraude fiscale de HSBC Suisse, affirmant à RTL que "la délation, c'est la délation". "Ce n'est pas pour ça que je leur ai permis d'acquérir leur indépendance. Ce sont des méthodes que je réprouve", a déclaré l'homme d'affaires dans une interview. "Je ne veux pas comparer ce qui se passe à des époques passées mais quand même, la délation, c'est la délation. C'est jeter en pâture des noms", a-t-il dit. Plus tôt dans la journée, Matthieu Pigasse, co-actionnaire du Monde et vice-président de la banque Lazard, avait demandé lui aussi à ne pas tomber dans la "délation", tout en se disant "fier" du travail d'investigation "remarquable" des journalistes du quotidien. "Il est vrai qu'il y a un juste équilibre à trouver entre le fait de divulguer des informations d'intérêt général, d'intérêt public" et le fait "de ne pas tomber dans une forme de Maccarthisme fiscal et de délation", a-t-il dit. De son côté, le directeur du Monde, Gilles Van Kote, a réaffirmé l'indépendance éditoriale de la rédaction. "On peut toujours avoir des discussions. Le débat sur le fait de donner le nom d'untel et pas d'untel est ouvert, il existe au sein de la rédaction. Mais ce sont des décisions qui sont d'ordre éditorial et qui sont donc du ressort de la direction du journal", a déclaré à l'AFP Gilles Van Kote, directeur du Monde. Il a rappelé l'existence, au Monde, d'une charte d'éthique, selon laquelle "les actionnaires n'ont pas leur mot à dire sur les contenus éditoriaux". La filiale suisse de la banque HSBC était depuis lundi au centre d'un vaste scandale après que plusieurs journaux eurent assuré qu'elle avait aidé certains de ses clients, notamment de riches industriels et des personnalités politiques, à cacher des milliards de dollars pour leur éviter de payer des impôts.

