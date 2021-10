Washington (AFP). Washington confirme la mort d'une humanitaire américaine otage de l'EI

L'humanitaire américaine Kayla Mueller, qui était retenue en otage par le groupe Etat islamique (EI), est morte, ont confirmé mardi la famille de la jeune femme et le président Barack Obama qui a promis de "retrouver" les responsables de sa mort. Dans le même temps, les Emirats arabes unis ont repris leur participation aux raids de la coalition internationale contre l'EI, après plus d'un mois de suspension consécutive à la capture d'un pilote jordanien en Syrie qui a été tué par le groupe jihadiste. La mort de Kayla Mueller, 26 ans, avait été annoncée vendredi par l'EI, un groupe ultraradical qui contrôle de larges secteurs en Syrie et en Irak où il est visé par des frappes de la coalition, dirigée par les Etats-Unis. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Kayla Jean Mueller", a indiqué le président américain dans un communiqué. Sans détailler les circonstances de sa mort, Barack Obama a assuré "que les Etats-Unis retrouveront et traduiront en justice les terroristes responsables de la captivité et de la mort de Kayla". Sa famille a dit avoir "le coeur brisé". "Kayla était une travailleuse humanitaire dévouée et pleine de compassion", ont écrit ses parents. Depuis l'été dernier, l'EI a tué par décapitation cinq otages occidentaux enlevés en Syrie, dont trois américains: James Foley, Steven Sotloff et Peter Kassig. - 'Bombardement de la coalition' - Mais cette fois selon l'EI, Mueller, enlevée à Alep (nord) en août 2013, a "péri dans un bombardement de l'aviation de la coalition () d'une position à l'extérieur de la ville de Raqa", la "capitale" du califat autoproclamé de l'EI dans le nord du pays. Plusieurs pays occidentaux et arabes participent aux raids de la coalition qui visent l'EI dans ses fiefs en Syrie et en Irak. La Jordanie, qui en fait partie, a récemment intensifié ses raids contre l'EI en représailles à l'exécution d'un de ses pilotes, brûlé vif par l'EI après avoir été capturé fin décembre dans le nord syrien, où son F-16 s'était écrasé. Les Emirats arabes unis, qui avaient interrompus leurs raids dans le cadre de la coalition après la capture du pilote jordanien, ont annoncé mardi les avoir repris. Dans un communiqué, le commandement militaire émirati a indiqué que "des avions de l'escadron de F-16 positionné en Jordanie ont lancé ce matin des raids contre des positions du groupe terroriste, atteignant leur objectif", sans dire dans quelle région les frappes avaient été lancées. Le commandement américain interarmées a confirmé la participation de la Jordanie et des Emirats aux raids menés ces dernières heures, précisant qu'ils avaient eu lieu en Syrie. - La coalition 'informe' Assad - L'interruption des opérations émiraties était notamment due à un différend avec Washington sur les moyens et modalités d'éventuelles opérations de sauvetage des pilotes opérant dans la coalition. A un mois du 4e anniversaire du conflit en Syrie, où la montée en puissance en 2013 de l'EI a éclipsé les combats entre rebelles syriens et régime, le président Bachar Al-Assad a affirmé être tenu généralement informé des raids anti-jihadistes de la coalition même si les contacts sont au minima, les pays qui y participent excluant toute relation avec lui.

