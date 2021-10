Sortir dans le Calvados : mercredi 11 février

La 8e édition de Récrédays se tient à Bayeux jusqu'à vendredi. JM Prestations et la ville de Bayeux vous propose des structures gonflables, des parcours sportifs, des jeux en bois, un espace petite enfance. Profitez de ces vacances scolaires pour y amener vos enfants. Rendez-vous de 14h à 19h au Gymnase Coubertin. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les adultes accompagnateurs.



Des collectes de sang sont organisées cette semaine à l'Hôtel de ville de Caen. Pour donner votre sang, rendez-vous dans la salle du réfectoire vendredi de 15h à 19h et samedi de 11h à 18h. Plus d'infos sur le don du sang sur www.dondusang.net



Vire accueille sa 5ème foire aux arbres et aux plantes ce week-end. Rendez-vous samedi de 11h à 17h et dimanche de 10h à 17h sur le champ de foire de Vire.