Basket : les réservistes du CBC étincelants

Ils ont effacé en un tour de main leur piètre prestation du match aller, qui avait débouché sur une défaite de vingt points (95-75), et confirmé dans le même temps leur place de leaders du championnat de Nationale 3. Il n'a pas fallu longtemps pour deviner que la rencontre tournerait à la démonstration. En tête de 21 points à la mi-temps (50-29, 20'), le CBC a légèrement creusé son avance au retour des vestiaires malgré un relâchement bien compréhensible.

"On a eu du mal à relancer mais on l'a fait parce qu'il fallait rattraper le point average, explique l'entraîneur caennais Michaël Déjardin. La qualité de jeu était vraiment intéressante en première mi-temps avec une grosse énergie en défense et beaucoup de réussite à trois points." A l'arrivée, le CBC s'impose 90-65 et reste en lice pour la montée en N2.