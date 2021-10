Découvrez le nouveau clip de Brigitte

Le duo féminin pop composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada a dévoilé son second album "A bouches que veux-tu" en novembre dernier. Ces deux femmes à la voix de sirènes et aux textes décalés offrent avec ce nouvel album un bijou de composition. Dès sa sortie, la presse et le public s’emballent pour ce nouveau disque aux sonorités disco rempli de paillettes et de pépites musicales.

Elles ont dévoilé un nouveau clip très sensuel filmé en noir et blanc, pour le morceau "J'sais pas" issu de ce nouvel album, où l'on suit les mouvements d'une jeune femme en short et à rollers dans une ambiance rétro. Découvrez-le sur tendanceouest.com