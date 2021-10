Paris (AFP). Foot: Red Star contre Saint-Etienne affiche vintage en Coupe de France

Les 8e de finale de la Coupe de France débutent mardi avec quatre rencontres, dont une affiche à la saveur d'antan entre le Red Star (NAT) et Saint-Etienne (L1), deux anciens spécialistes de l'épreuve. Avant ce match qui se déroulera à 21h00 au stade Jean-Bouin, l'antre rénovée du Stade Français plutôt habituée aux rebonds du ballon ovale, six clubs de divisions inférieures à la Ligue 1 s'affronteront: Boulogne (NAT) - Quevilly (CFA), Le Poiré-sur-Vie (NAT) - Auxerre (L2), Croix (CFA) - Concarneau (CFA). Mais c'est bien le rapport de forces a priori déséquilibré entre les verts et blancs évoluant dans l'équivalent de la 3e division et les "Verts" actuellement au pied du podium de l'élite qui concentrera les regards, avec ce parfum de nostalgie qui les entoure. Fondé en 1897 par Jules Rimet, l'homme qui plus tard créera la Coupe du monde, le Red Star a connu son heure de gloire dans les années 1920, décennie au cours de laquelle il a remporté quatre de ses cinq coupes de France (1921, 1922, 1923, 1928, 1942). L'ASSE l'a elle accrochée à son palmarès à six reprises durant son apogée oscillant entre les années 1960 et 1970 (1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977). Les routes de ces deux clubs emblématiques de différentes époques du foot français ne se sont pas souvent croisées. Clin d'oeil de l'histoire, la dernière confrontation eut lieu il y a quinze ans, au même stade de la Coupe de la Ligue, et c'est le Red Star, déjà en National, qui avait créé la surprise à Geoffroy-Guichard (3-1) face à des Stéphanois alors en D1. Les Verts, qui seront privés de nombreux joueurs, blessés, suspendus ou pas encore de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, sont prévenus. Quevilly, habitué des exploits en Coupe de France, dont il a atteint les demi-finales en 2010 (éliminé par le PSG) et la finale en 2012 perdue face à Lyon, ne devrait pas faire de complexe d'infériorité sur la pelouse de Boulogne. D'autant plus que les Normands ont éliminé Orléans (L2) et Bastia aux tirs au but, aux tours précédents. Auxerre, 7e de Ligue 2 et toujours en course pour la remontée en L1 malgré un début de saison très poussif, se verrait bien renouer avec sa réussite d'un passé encore assez récent en Coupe de France, marqué par quatre titres en 1994, 1996, 2003 et 2006. Le Poiré-sur-Vie, qui lutte pour ne pas descendre du National, peut-il contrarier ses plans ? Enfin, l'indécision sera totale s'agissant du match entre Croix et Concarneau, si ce n'est qu'il assure la présence d'au moins un club de CFA en quarts de finale. Le programme Mardi: (18h15) Boulogne-sur-Mer (NAT) - Quevilly (CFA) (Stade de la Libération) (19h00) Le Poiré-sur-Vie (NAT) - Auxerre (L2) (Stade de l'Idonnière) (19h30) Croix (CFA) - Concarneau (CFA) (Complexe sportif Henri-Seigneur) (21h00) Red Star (NAT) - Saint-Etienne (L1) (Stade Jean-Bouin) Mercredi: (17h00) Yzeure (CFA) - Guingamp (L1) (Stade de Bellevue) (19h00) Monaco (L1) - Rennes (L1)

