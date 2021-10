Vol à main armée dans un bar-tabac à Sotteville-lès-Rouen

Peu avant 19h, ce lundi soir, deux hommes, cagoulés et gantés, munis d'une arme de poing, pénètrent dans un bar-tabac à Sotteville-lès-Rouen. Pendant que l'un reste à l'entrée pour faire le guet, le second s'approche du comptoir, menace le gérant et lui demande la caisse. Le gérant lui remet 1500 € en liquide. Les deux hommes prennent ensuite la fuite sur un scooter.

Retrouvé caché derrière un arbre

Le Centre d'Information et de Commandement lance un plan de recherches. Grâce au plan Vigipirate et à l'occupation renforcée de la voie publique par des patrouilles mêlant militaires et policiers, le scooter est vite retrouvé. Ses occupants prennent la fuite avant de laisser le scooter derrière une haie, rue Pierre Corneille à Rouen. Un premier homme, âgé de 19 ans et demeurant Sotteville, est retrouvé à proximité, caché derrière un arbre. Deux autres sont interpellés peu après : l'un est âgé de 19 ans et habite Rouen, le second de 17 ans et est domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les policiers se souviennent avoir contrôlé le même scooter la veille au soir rue Ledru-Rollin, à Sotteville. Ils s'y rendent et aperçoivent un homme, qui connaît les trois premiers interpellés, prendre la fuite. Il est finalement interpellé. Agé de 18 ans et habitant Sotteville, il a lui aussi été interpellé. A la Brigade Criminelle de la Sûreté Départementale de déterminer maintenant qui est lié au vol à main armée.