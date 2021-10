Rouen : voulaient-ils voler des croustillons ?

Ce mardi dans la nuit, Police Secours patrouille près du centre commercial quand il repère un individu au comportement étrange, rôdant à proximité d'un châlet vendant la journée des croustillons et d'autres friandises. Les policiers décident de le contrôler alors qu'il se trouve derrière le chalet. A ce moment, un bruit métallique résonne dans le chalet et un deuxièmehomme en sort, un sac de sport à la main.

Le premier est âgé de 37 ans et demeure à Rouen. Le second, connu pour des faits de vol par effraction, est âgé de 47 ans. Sur ce dernier sont retrouvés un tournevis, une clé à molette et un pied de biche. La porte du chalet présente des traces de pesée et la serrure a été dégradée. Si le premier explique être là pour cambrioler le chalet et y voler de la nourriture et de l'argent, le second nie les faits. Ils ont tous les deux été interpellés.