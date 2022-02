Basse-Normandie : la grippe attaque

Pour évoquer l'épidémie de grippe en Basse-Normandie et la problématique de la vaccination, les rédactions de La Manche Libre et de Tendance Ouest reçoivent en direct le docteur Thierry LEMOINE, trésorier de l'Union Régionale des Médecins Libéraux de Basse-Normandie et Jacky HEBERT, président de l'UFC Que Choisir de la Manche.

Faut-il avoir peur de la grippe ?

Faut-il avoir peur de la vaccination ?

Pourquoi les français expriment une méfiance vis à vis du vaccin ?

Quels sont les riques de la vaccination ?

Les réponses de nos invités :