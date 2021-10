Mont-Saint-Aignan : ils tentent de voler des bouteilles d'alcool dans des caves

C'est police secours qui est requise ce dimanche 8 février à 7h10 pour se rendre parc de la Brotonne à Mont-Saint-Aignan pour trois individus qui seraient en train de commettre des vols dans les caves. En arrivant sur les lieux, les policiers aperçoivent trois individus en train de charger le coffre d'une Peugeot 106.

La requérante explique aux policiers avoir vu les trois jeunes avec des objets divers et être allée vérifier les box des caves. Certains box semblaient avoir été forcés. Les trois jeunes hommes, nés en 1991, 1995 et 1996 et demeurant à Grand-Quevilly et Canteleu ont avoué avoir forcés les box. A l'intérieur de ceux-ci, ils avaient volé des pack de bières, du vin et de l'outillage.