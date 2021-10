Paris (AFP). Ligue 1: Lyon tient tête à Paris

Statu quo en tête de la Ligue 1: Lyon garde la tête du classement après le match nul (1-1) obtenu contre le Paris SG, toujours 3e, dimanche au terme du choc de la 24e journée qui a tenu toutes ses promesses. . Lyon résiste, Paris peut s'en vouloir Rien ne bouge donc en tête du classement après ce résultat de parité, et compte tenu du match nul de Marseille (1-1) à Rennes samedi. Les Lyonnais conservent donc leurs deux points d'avance sur l'OM (2e) et sur le PSG (3e), qui a donc encore manqué l'occasion de prendre les rênes de la L1 pour la première fois cette saison. A défaut de constituer un tournant dans la saison à l'entame de son dernier tiers, l'affiche, très relevée, a été une belle publicité pour le championnat de France, avec pléthore d'occasions de buts, de beaux gestes et de faits de jeu qui ont donné son lot de dramaturgie à la rencontre. Le penalty donné à retirer par M. Turpin à Ibrahimovic, qui venait voir sa première tentative repoussée par Lopes, passé à un rien d'être le grand héros de la soirée avec tous ses arrêts, a été le paroxysme du match. Ce qui n'a pas empêché l'arbitre d'avoir fait le bon choix, sanctionnant l'entrée dans la surface de joueurs avant le tir du Suédois, qui n'a pas manqué sa seconde chance (69). Zlatan a été le sauveur et le grand bonhomme côté parisien et répondu de la meilleure façon aux attaques de Hubert Fournier à son endroit vendredi. Pourtant, lui aussi a cru devoir s'incliner jusqu'au bout face au portier lyonnais, qui a stoppé ses deux têtes en début de second acte, après s'être vu refuser, justement là aussi, un but sublime pour hors-jeu en début de rencontre. En face, en l'absence de Lacazette, toujours convalescent, les Lyonnais ont tenu la dragée haute aux Parisiens, surtout en première période où ils ont ouvert le score grâce à Njie, buteur sans tremblement (31) au moment de conclure un mouvement collectif de son équipe, magnifié par un amour de passe décisive de Kéfir (sa 6e offrande cette saison). Paris a eu chaud, mais peut aussi s'en vouloir de ne pas repartir de Lyon avec une victoire qui n'eut pas été immérité au regard de sa domination d'ensemble. Mais l'équipe de Laurent Blanc a gâché trop d'occasions pour nombreuses plus que franches. Cavani a été l'incarnation de la maladresse parisienne, perdant par deux fois le duel face à Lopes (12, 62). David Luiz s'est aussi distingué en réussissant à ne pas cadrer sa tête à cinq mètres des cages (22). . Monaco a flanché C'est une semaine noire qui s'est conclue dimanche pour Monaco, avec une défaite concédée en supériorité numérique pendant plus d'une heure à Guingamp (1-0), qui marque un sérieux coup d'arrêt après plus de deux mois d'invincibilité. L'ASM (5e) a ainsi manqué l'occasion de prendre la 4e place, synonyme d'Europa League et toujours occupée par Saint-Etienne, une contre-performance qui suit l'élimination manifestement mal digérée en demi-finale de la Coupe de la Ligue, contre Bastia mercredi. La Bretagne ne réussit décidément pas à l'ASM, dont le précédent revers avait été subi à Rennes (2-0) le 29 novembre dernier. Après ce match le gardien Subasic avait entamé sa longue période d'invincibilité, à laquelle le but de Lévèque a donc mis un terme à 842 minutes. Précisément c'est peu après la mi-temps que le latéral de l'En Avant a offert la victoire aux siens en se projetant en contre pour prolonger dans les cages un centre de Beauvue qui sait aussi passer quand il le faut. Réduit à dix dès la 22e minute après l'exclusion de Diallo pour une semelle appuyée sur Toulalan, Guingamp a su faire corps jusqu'au bout, autour de son impérial gardien Lossl, pour une victoire loin d'être imméritée. Ce 6e succès consécutif au Roudourou permet aux Guingampais de se hisser dans le top 10. Une performance d'autant plus louable qu'elle s'opère après un début de saison pénible et qu'elle se conjugue avec une présence maintenue en Europa League dont ils disputeront les 16e de finale face au Dynamo Kiev à la fin du mois. Résultats de la 24e journée de la Ligue 1 de football:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire