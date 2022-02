Deuxième partie de saison au théâtre de Caen : un programme tout en beauté

Parmi les événements à ne pas manquer, retrouvez mardi 11 janvier 'les Arts florissants” dirigés par William Christie, en résidence privilégiée depuis une quinzaine d'années au Théâtre de Caen. Ils y présentent 'Cantates et duetti da camera”, un concert de musique baroque interprété par Philippe Jaroussky et Max Emanuel Cencic,les contre-ténors les plus en vue du moment! Autre temps fort immanquable, Peter Brook présente sa dernière oeuvre 'Une flûte enchantée”, pour faire redécouvrir un classique sous un nouvel oeil.



Quelques autres rendez-vous :



JANVIER

Du jeudi 6 au samedi 8 : “Carmen”, ballet de danse flamenco, par la compagnie Antonio Gadès, à 20h.

Du mardi 18 au dimanche 30 :“L'atelier du peintre” par le cirque Plume, à 20h, sauf les dimanches, à 17h.



FEVRIER

Du mercredi 2 au dimanche 6 : “Les femmes savantes”, de Molière, par Marc Paquien, à 20h sauf le dimanche, à 17h.

Du mercredi 9 au dimanche 13 : “Une flûte enchantée”, théâtre musical, d'après la partition de Mozart, oeuvre adaptée par Peter Brook, à 20h tous les jours sauf le dimanche, à 17h.

Mardi 15 : “Téseo- Handel”, concert par Les Folies Françoises, à 20h.

Jeudi 17: Orchestre national de jazz, évoquant la mémoire de Billie Holiday, à 20h.

Jeudi 24 : “Le jardin de monsieur Lully”, concert par les Arts Florissants, à 20h.

Dimanche 27 : “Parole et guérison”, par Christopher Hampton, à 17h.



MARS

Du mardi 15 au vendredi 18 : “Orphée”, spectacle de danse, à 20h.

Samedi 19 : “La nature chante”, concert par l'Ensemble de Basse-Normandie, à 20h.

Mercredi 23 et jeudi 24 : “Les Estivants”, théâtre, à 20h.

Dimanche 29 : “Désiré”, par Sacha Guitry, à 17h.





Pratique : Théâtre de Caen, 02 31 30 48 00 et www.theatre.caen.fr



