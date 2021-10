Presqu’île de Caen : bientôt l’ouverture de la Maison de la Recherche et de l’Imagination

Ce bâtiment se présente comme un lieu d’échange, un vrai lieu à vivre. Surélevé pour permettre la libre circulation sur l’esplanade, il se compose de 4 étages : le premier, entièrement modulable, est destiné à accueillir des conférences, expositions ou autres évènements. Le deuxième, le “fablab“, est prévu pour organiser des ateliers, destinés au public. Ils seront dirigés par les associations et start-up hébergées dans “la résidence“ du troisième étage. Enfin, le quatrième étage, sera recouvert d’un dôme en verre. À plus de 30 mètres au dessus du sol, on y trouve certainement l’une des plus belles vues de la ville de Caen.

Très novateur, ce bâtiment est le premier du genre en France. Il sera ouvert gratuitement au public, ce qui permet une grande ouverture sur le monde de la science. Des jeunes pourront, par exemple, y venir pour profiter, du lieu, des canapés ou de la wifi, et finalement voir une exposition qui ne serait pas venus voir d’eux-mêmes, ou s’inscrire à des ateliers auxquels ils n’auraient pas penser s’intéresser.

Pour un budget de 6 millions d’euros, les travaux devraient se terminer en mars, pour laisser les équipes s’installer en avril. Le public, lui sera accueilli un peu plus tard. Une “instal-party“, sera organisée à l’ouverture : ce sera aux caennais de choisir l’aménagement de bâtiment, pour qu’ils s’y sentent le mieux possible.