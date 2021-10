Paris (AFP). Ligue 1: Marseille cale à Rennes mais remercie déjà Ocampos

Marseille, bien que mené au score, est parvenu à obtenir le nul à Rennes (1-1), grâce à un but du nouveau venu Ocampos, salvateur mais insuffisant pour prendre provisoirement la première place au classement, samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. A la veille du choc entre le leader Lyon et le Paris SG (3e), l'OM pouvait mettre la pression sur ses deux rivaux pour le titre. A défaut d'y être parvenu, il a au moins réussi à ne pas perdre pour la quatrième fois d'affilée en championnat loin du Vélodrome, ce qui lui permet de rester deuxième. Un moindre mal donc pour l'équipe de Marcelo Bielsa qui a montré deux visages au stade de la Route de Lorient, apathique et sans inspiration lors de la première période, autrement plus entreprenante et déterminée en seconde, notamment dans le sillage de Lucas Ocampos, prêté par Monaco dans les dernières heures du mercato d'hiver. C'est l'Argentin, entré après la pause à la place d'Alessandrini décevant pour son retour dans son ancien stade, qui a eu la bonne idée d'égaliser en reprenant de volée au premier poteau un corner de Payet (60e). La rencontre a alors changé de physionomie alors que dans sa première heure Rennes méritait de mener au score après un beau but de Toivonen (27e). Lors de la dernière demi-heure, les attaquants marseillais ont eu des possibilités de donner l'avantage à leur équipe, mais ont rivalisé de mauvais choix dans le dernier geste, à l'image de Gignac sur un contre en supériorité numérique gâché. Encore à réaction, l'équipe de Marcelo Bielsa a montré du mieux par rapport à ses derniers matches à l'extérieur, mais le fait est que cela fait quatre mois qu'elle ne s'y est plus imposée. Les retours de Nicolas Nkoulou (de blessure) et d'André Ayew de la CAN, dont il dispute la finale avec le Ghana dimanche contre la Côte d'Ivoire, seront forcément utiles.

