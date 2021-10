Paris (AFP). Ligue 1: l'OM à Rennes avant le choc Lyon-PSG pour un tournant?

Alors que le trio de tête se tient en deux points, la Ligue 1 s'offre un choc avec le leader, Lyon, qui reçoit le 3e, le Paris SG et sa cohorte de stars, dimanche, pour ce qui pourrait bien être un tournant du championnat à l'heure de la 24e journée. . OL-PSG: ne manque que Lacazette L'affiche à Gerland est somptueuse. Et le match des petites phrases est lancé. Hubert Fournier, entraîneur de Lyon, a ainsi balancé sur Zlatan Ibrahimovic: "C'est M. Turpin (l'arbitre) qui sera le plus provoqué comme tous les arbitres du championnat qui se font insulter par ce personnage." Ambiance Mais il manquera tout de même Alexandre Lacazette, meilleur buteur du championnat (21 buts), blessé. La fête aurait été complète avec "La gâchette", un de ses surnoms, opposé à la défense made in Brésil du PSG (Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell). "Je suis franchement désolé pour Alexandre Lacazette, car il réalise une très grande saison", commente d'ailleurs Thiago Silva sur le site du PSG. "C?est toujours bien de pouvoir compter sur les grands joueurs pour ce genre de choc. Même si en tant que défenseur je ne devrais pas me plaindre, car c?est difficile de se confronter à de tels attaquants." Il y aura quand même du beau monde sur la pelouse avec Nabil Fekir, le nouvel accélérateur de particules côté lyonnais et Ibrahimovic, donc, qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous parisiens, même s'il a perdu un peu de son éclat. Les conséquences de ce match au classement risquent d'établir un avant et un après. . L'OM en embuscade Marseille, qui se rend à Rennes samedi, a tout à gagner du choc OL-PSG. L'attention des médias se portera moins sur André-Pierre Gignac et ses partenaires. Ce qui n'est pas pour déplaire à l'OM, qui doit relever un challenge: la formation de Marcelo "El Loco" Bielsa n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 4 octobre et un voyage à Caen (2-1)! En cas de succès en Bretagne et de partage des points à Gerland, le club de Vincent Labrune pourrait faire une des bonnes opérations du week-end. Bielsa pourra disposer de sa nouvelle recrue, Lucas Ocampos, prêté par Monaco. Un doute a plané vendredi matin quand certains médias ont assuré que l'ASM avait dépassé son quota de joueurs prêtés. Mais tout est rentré dans l'ordre. A Rennes, il s'agira de combattre la morosité ambiance. Les troupes de Philippe Montanier, coach qui n'arrive pas imprimer sa griffe, n'ont plus gagné en L1 depuis un déplacement à Nice (2-1) le 3 décembre. . Ne pas oublier Monaco Un club fait moins parler de lui. C'est Monaco, éliminé par Bastia cette semaine en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Mais l'équipe de la Principauté n'a cédé face aux Corses qu'aux tirs au but (0-0 a.p., 6 t.a.b. à 7). La dernière fois que l'équipe de Leonardo Jardim a perdu en championnat, c'est le 29 novembre à Rennes (2-0). Et pour trouver trace du dernier but encaissé par les Monégasques, il faut remonter à la prolongation des huitièmes de finale de la Coupe de Ligue (1-1) à Lyon (qualification de l'ASM 5 t.a.b. à 4). Dimanche, les partenaires de Jérémy Toulalan se rendent à Guingamp avec un bon coup à jouer, pas encore décrochés dans la course à la Ligue des champions, à 7 points derrière le PSG et l'OM. Programme de la 24e journée de L1: Vendredi (20h30) Saint-Etienne - Lens 3 - 3 Samedi (16h00) Rennes - Marseille

