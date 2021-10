Lunel (France) (AFP). Face à la tragédie de Lunel, Cazeneuve promet qu'il n'y aura aucun sanctuaire pour les terroristes

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, en visite samedi à Lunel d'où sont partis plus d'une dizaine de jeunes gens pour la Syrie, a réaffirmé "la très grande fermeté du gouvernement" face au terrorisme, décrivant la "tragédie" de cette petite ville de l'Hérault et le départ de jeunes "animés par un leurre, la violence". "Je veux dire avec la plus grande fermeté qu?aussi longtemps que ce gouvernement agira, il n?y aura aucun sanctuaire pour les terroristes en France", a déclaré le ministre de l'Intérieur, un mois jour pour jour après l'attaque ayant visé Charlie Hebdo à Paris et l'assassinat de douze personnes. La petite ville de Lunel, avec environ 26.000 habitants, située à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes, "est confrontée à une tragédie. Des jeunes qui ont grandi ici, et qui partent animés par un leurre, la violence", a affirmé M. Cazeneuve. Entre une dizaine et une vingtaine de jeunes, selon les sources, âgés de 18 à 30 ans sont partis depuis octobre combattre en Syrie. Six d'entre eux y ont trouvé la mort, selon les autorités françaises. Fin janvier, dans le cadre d'une enquête sur une filière jihadiste vers la Syrie, cinq personnes ont été interpellées dans la ville. "Je veux vous dire la très grande fermeté du gouvernement et sa volonté de combattre le terrorisme. Nous avons la conviction que la République est forte de son unité, de ses valeurs et des moyens que nous donnons", a insisté le ministre, accompagné de la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville, Myriam El Khomri. "Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sensibles à des discours dont le but est de les faire sortir de la République. La communauté musulmane est importante ici. Une minorité s?est radicalisée ces dernières années. J'en suis le témoin", a lancé à l'adresse de Bernard Cazeneuve le maire DVD de la ville, Claude Arnaud. - 'Beaucoup de fermeté' - "La communauté musulmane de Lunel veut vivre dans la concorde et dans la paix. Je n'oublierai jamais la dignité de la famille d?Ahmed Merabet (un policier tué le 7 janvier à Paris lors de l?attaque contre Charlie Hebdo, NDLR), j?ai vu une famille fière de ses origines, fière de celui qu'elle avait perdu", lui a répondu M. Cazeneuve. "Je n'oublierai jamais le visage de ce policier qui est tombé, tué à bout portant par des barbares qui ont dévoyé leur religion parce qu'ils en ignoraient tout", a-t-il poursuivi. Quelques habitants de la ville ont interpellé le ministre. "Je viens vous demander de faire bien le ménage à Lunel. Les terroristes ont sali l'islam, c'est pas ça l'islam", lui a déclaré une mère de famille, accompagnée de son fils de deux ans. "Qu'on arrête d'être discriminés. On n'est pas tous des bandits", a lancé, plus amer, un jeune homme. "Il faut beaucoup de fermeté dans la lutte contre le terrorisme", leur a répondu Bernard Cazeneuve. "L'islam de France est en très grande majorité un islam de tolérance. () Il nous faut rappeler ces valeurs, et l?amour de ces valeurs. Il faut le dire aux plus petits", a-t-il conclu, en désignant l'enfant dans les bras de sa mère. Lors de cette visite, Myriam El Khomri a promis que Lunel "bénéficierait d'un programme régional de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre du contrat de plan Etat/Région". "L'Etat investira plusieurs millions d'euros dans la réhabilitation du centre-ville de Lunel", a-t-elle ajouté.

