En un peu plus de 3 heures, les gendarmes ont relevé 21 excès de vitesse, dont un à 159 km/h et un autre à 177 pour une vitesse limitée à 110, qui ont donné lieu à la rétention des véhicules.

3 conducteurs ont été verbalisés pour usage du téléphone au volant et 2 autres pour défaut de ceinture.

Les contrôles vont être renforcés pendant tout le week-end. L'objectif est d'appeler les usagers de la route à la prudence.