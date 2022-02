SORTIR EN REGION: mercredi 5 Janvier

C'est aujourd'hui et jusqu'au 22 janvier le mois de la montagne dans l'agglo caennaise. Organisé par le club alpin français de Caen, vous pourrez profiter d'initiations, pratiquer l'escalade, du VTT , de la randonnée et de nombreuses animations seront organisées dans des lieux tels que des cinémas ou des librairies. Vous avez pu entendre ce matin l’organisateur dans la boite à idées à 9h45, retrouvez l'interview sur le tendanceouest.com rubrique radio.



Pour ceux qui auraient loupé les pièces de théatre « Tatouage » et « Ca déchire », séance de rattrapage ce soir. A 20h30 « tatouage » est montré au théâtre de la butte à Cherbourg et « Ca déchire » au Panta-théâtre de Caen.

Il y a aussi du théâtre à Lisieux. « Pourquoi y a t-il? » c'est le nom de la pièce. Que sait on d'elle? Elle est nommée Claire et apparemment elle est femme de ménage dans un lieu dédié au théâtre. Les mots la fascinent... elle en sait plus qu'elle ne le croit. Une pièce jouée par la compagnie Nina etc.



Ciné Parlant propose aux cinéphiles d'Avranches de découvrir ou redécouvrir le classique « Il était une fois dans l'ouest » de Sergio Leone. Venez le voir sur grand écran sur copie neuve au cinéma Le star à 20h30.

Enfin à Caen vous pourrez profiter d »Offre spéciale » , un show musical « au rabais » avec Gérard un guitariste renfrogné et Régis, un batteur sur carton. C'est à 21h au théâtre de Caen et c'est gratuit.