Paris (AFP). Le harcèlement scolaire, une prise de conscience à amplifier

Mieux prévenir le harcèlement, mieux prendre en charge les victimes: si une "prise de conscience" a eu lieu à l'école ces dernières années, il faut aller "plus loin" selon Najat Vallaud-Belkacem. "L'école, pendant longtemps, ne l'a peut-être pas pris à la mesure de sa gravité. Depuis trois ans, les choses bougent", a souligné la ministre de l'Education nationale vendredi, lors d'un déplacement au collège parisien Pierre-de-Ronsard. La lutte contre le harcèlement scolaire, initiée par la précédente majorité de droite, a été amplifiée par le gouvernement socialiste avec la création d'une délégation chargée de la prévention et de la lutte contre les violences scolaires. Elle est dirigée par le professeur Eric Debarbieux, pour qui il faut "une mobilisation constante" et davantage de personnel spécialisé dans la prise en charge des cas très lourds. "Depuis trois ans, j'ai le sentiment que les choses ont évolué, les familles sont écoutées", même si ce n'est pas parfait, a acquiescé lors d'une table ronde Valérie Marty, présidente de la fédération de parents d'élèves Peep. Le ministère estime à 383.830 le nombre de victimes de harcèlement sévère du CE2 au lycée, et à 700.600 si l'on inclut les victimes de harcèlement modéré, tandis que 4,5% des collégiens subissent du cyberharcèlement. Mme Vallaud-Belkacem adressera un courrier aux personnels pour leur signaler des outils à leur disposition pour travailler autour du harcèlement, que tous ne connaissent pas. Un effort sera fait pour la formation des personnels du primaire, avec un parcours de formation continue dédié sur la plateforme M@gistère. - Mobilisation des médias - Alors que deux numéros verts contre le harcèlement avaient été lancés fin 2013, le ministère souhaite passer à un numéro à quatre chiffres, plus facile à retenir. "Il ne faut pas laisser la loi du silence, la loi du tabou s'installer", a insisté la ministre, mais "inciter les enfants à parler, à sortir de leur souffrance, à ne pas considérer qu'ils sont dans une impasse, surtout quand ce harcèlement passe par internet et qu'ils ont l'impression d'être seuls face à leur écran". Dans les établissements scolaires "nous faisons intervenir des spécialistes pour leur expliquer comment mieux se protéger sur internet, comment parler de ce qu'ils vivent, qu'ils ont des droits, que la loi est de leur côté, que ça ira toujours beaucoup mieux quand ils auront dénoncé les faits de harcèlement que quand ils les taisent". "Nous sommes dans un établissement dit favorisé, ce qui n'empêche pas que des problèmes de harcèlement existent", a souligné Anne Provost, principale de Pierre-de-Ronsard, où l'association e-enfance a animé un atelier sur le cyberharcèlement. Après avoir projeté une vidéo, l'intervenant demande aux élèves de sixième ce qu'ils en pensent. "C'est horrible", "injuste". Et l'élève harcelé, que ressent-il? "Il est mal dans sa peau", peut faire "une dépression" voire se suicider, "ses résultats scolaires peuvent baisser". On est "du côté du harceleur si on ne fait rien pour aider la victime", précise l'intervenant, soulignant que la loi peut sévir à partir de 13 ans. "Ce n'est pas parce que j'ai un pseudo et que je suis seul dans ma chambre à 4 heures du matin que je ne suis pas repérable", relève-t-il. L'association Paris Aide aux victimes a elle sensibilisé des tout-petits. "Au début de l'année, le fort, c'est celui qui harcèle. A la fin, c'est celui qui parle" aux adultes, explique la psychologue Carole Damiani. La ministre voudrait aussi sensibiliser le grand public, car le harcèlement peut se produire dans d'autres lieux où sont réunis les enfants (centres de loisirs, activités sportives, colonies de vacances). Elle proposera aussi aux médias de participer à la mobilisation autour d?une journée ad hoc en 2016. France 2 a programmé une journée spéciale sur le harcèlement le 10 février.

