Le nouvel institut de formation en soins infirmiers du Rouvray inauguré

Le président de Région, qui avait posé la presque première pierre de l'institut en janvier 2014 a rappelé l'importance de s'engager en faveur de la santé. "Les besoins sont fondamentaux en matière de formation et de santé. La région s'est engagée dans ce projet pour ces raisons, comme elle s'engage sur tout le territoire haut-normand". De son côté, Luce Pane, maire de Sotteville-lès-Rouen et députée PS dans la troisième circonscription de Seine-Maritime a souligné que "ce bel institut de formation va permettre d'accueillir de la population venue d'ailleurs, amenant un potentiel de richesse culturelle et sociale".

Ouvert le 3 janvier, l'IFSI du Rouvray accueille déjà 360 étudiants et a pour vocation de compléter l'offre de formation en soins infirmiers des deux autres IFSI de la rive-droite, celui du CHU de Rouen et celui de la Croix-Rouge à Bois-Guillaume. Il y aura deux rentrées chaque année. "La première en septembre et la seconde en février, comptant 60 étudiants par promotion", conclut Pascal Peneaut, directeur de l'IFSI.