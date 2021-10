Sortir dans l'Orne : mardi 10 février

Pendant les vacances, le parc animalier et de loisirs le Bois des Aigles vous accueille tous les jours à Bâlines, à côté de Verneuil sur Avre. Jusqu'au 8 mars, le Carnaval est à l'honneur. La réservation est recommandée pour les ateliers proposés. Plus d'infos sur naturama-leboisdesaigles.fr



Alencéa, le centre aquatique d'Alençon, vous propose, pendant les deux semaines de vacances, des stages de natation pour les enfants à partir de 6 ans. Il y a deux niveaux : autonomie dans le grand bassin et apprentissage du crawl et du dos crawlé. Retrouvez toutes les infos sur www.piscine-alencon.fr



Samedi, au Casino de Bagnoles-de-l'Orne, un dîner dansant de la Saint-Valentin est organisé. Repas et ambiance musicale avec Manuela en duo. La formule est à 39€ hors boissons. Suivez toute l'actualité du casino sur www.casino-bagnolesdelorne.com