Eglise : fermeture du séminaire de Caen

Les évêques du Calvados, de la Manche et de l'Orne viennent de rendre publique leur décision. L' établissement d'enseignement supérieur basé à Caen et destiné à former des prêtres pour la région Basse-Normandie ferme ses portes.

17 séminaristes en formation

Actuellement, le séminaire Saint jean Eudes de Caen compte 17 séminaristes dont 14 sont originaires de la région Basse-Normandie. A partir du mois de septembre prochain, les futurs prêtres suivront leur formation au séminaire Saint-Yves de Rennes, en Bretagne.

"Le réalisme nous oblige aujourd’hui à constater que nous n’avons plus les moyens d’un tel projet pour les années à venir. Un séminaire nécessite des prêtres exclusivement dédiés à cette tâche et des professeurs ayant suffisamment de temps pour leur mission d’enseignement [...] Il nous est apparu qu’il serait plus profitable à nos séminaristes de rejoindre un autre lieu de formation" Les Evêques de Basse-Normandie

En Haute-Normandie,le séminaire interdiocésain est fermé depuis plusieurs années déjà. Les séminaristes haut-normands sont formés à Paris au séminaires des Carmes ou à Issy-les-Moulineaux.