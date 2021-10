Plus de circulation pour les moins de 13 ans après 23h : la municipalité de Lisieux a pris un nouvel arrêté qui concerne trois quartiers de la ville : le quartier nord, le centre-ville et Hauteville. En décembre et janvier, vingt incendies volontaires se sotn déclarés dans ces secteurs. A partir de lundi et jusqu'au mois d'avril, les jeunes adolescents ne pourront plus sortir non accompagnés avant 6h du matin.