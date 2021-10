Départ de Landry Chauvin à Malherbe : Patrice Garande regrette "les valeurs de l'homme"

L'information est apparue dans la presse bretonne cette semaine : l'actuel directeur du centre de formation du Stade Malherbe Caen, Landry Chauvin, sera amené à occuper les mêmes fonctions au sein du Stade Rennais ces prochaines semaines. "On est au courant depuis un moment et ça me désole pour le club", confie Patrice Grande. En septembre dernier, les dirigeants caennais avait déjà dû faire face à un départ inattendu, lorsque Nasser Larguet quittait le club deux mois après sa nommination. "On avait alors été trahis."

Dans la foulée, Landry Chauvin alors au chômage avait été choisi pour le remplacer. "Ce qui me désole s'est d'apprendre que c'est lui qui est allé proposer ses services au Stade Rennais en fin d'année dernière alors que nous avions ensemble un projet important pour le Stade Malherbe et pour moi, ça en dit long sur les valeurs de l'homme", a complété Patrice Garande, très déçu.

A l'heure actuelle, Landry Chauvin est toujours salarié du Stade Malherbe Caen, mais son départ est désormais clairement annoncé.