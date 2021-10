Festival Improvise à Caen

Au programme :

13 et 14 février - 20h30 : Derby normand

Tournoi d'improvisation avec trois équipes : La Lichette de Cherbourg-Octeville, les Zimprolocos de St-Lô et Macédoine de Caen. Les compagnies vous feront découvrir, au travers de trois matchs et une conférence théâtralisée, l'improvisation théâtrale sous différentes formes. Tarif : 5€.

Du 16 au 20 février - de 14h00 à 17h00 : Stage - atelier d'improvisation

2 jours de découverte et 3 jours d'approfondissement pour découvrir différentes disciplines artistiques : arts plastiques, musique, cirque, théâtre, danse... 10€ la semaine / enfant et adolescent.

Samedi 21 février - de 17h00 à 19h00 : Ateliers / démonstrations. Gratuit - Tout public.

Samedi 21 février - 20h30 : Spectacle de clôture

Pratiques artistiques improvisées en théâtre, danse, arts plastiques, musique, cirque. Tarif : 5€.

Plus d'informations ICI

Ecoutez, Ludovic Duchesne, animateur culturel à la salle du Sillon à la MJC du Chemin vert et Directeur de l'association Macédoine.