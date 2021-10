Sans permis, elle donne une fausse identité pour échapper à la police

Le Groupe de Sécurité et de Proximité remarque un véhicule faisant de petites embardées avant de se stationner précipitamment. Les policiers décident de contrôler son occupante. Elle ne présente ni papier d'identité, ni permis de conduire et la carte grise du véhicule est barrée, signifiant qu'il y a eu un changement récent de propriétaire.

L'automobiliste dit avoir 21 ans et habiter Elbeuf. Elle décline également son identité. Les policiers recherchent dans leurs fichiers mais ne trouvent aucun détenteur de permis à ce nom. La suspecte est interpellée : elle avoue un peu plus tard avoir donné une fausse identité. Elle dit finalement avoir 20 ans, résider à Elbeuf et ne pas avoir le permis. Elle est convoquée aujourd'hui par la Brigade des Accidents et Délits Routiers.