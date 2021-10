A Rouen, il conduit sous l'emprise de stupéfiants

Police Secours patrouille ce soir là rue Méridienne, quand, à l'angle de la rue Louis Blanc, elle voit un véhicule qui ne marque pas l'arrêt au stop. Elle se décide à le contrôler. Une odeur de cannabis se dégage de l'intérieur de la voiture. Le conducteur, âgé de 23 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, reconnaît avoir consommé du cannabis chez lui avant de prendre le volant. Un sachet d'herbe de cannabis est également retrouvé dans la voiture (moins de 2g).

L'homme est dépisté positif et est emmené au centre hospitalier Saint-Julien pour des prélèvements sanguins mais il refuse de s'y soumettre. Il est interpellé et placé en garde à vue pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, détention de stupéfiants et refus de se soumettre au prélèvement.