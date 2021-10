Addict à internet il se coupe la main

La scène se déroule dans l'empire du milieu ou habite "Little Wang" un jeune Chinois qui passe les trois quarts de son temps libre à surfer sur la Toile.

Conscient de sa dépendance, comme 10% de son peuple (632 millions d'internautes) il décide de ne pas y aller par quatre chemins pour se soigner...

Il prend son courage à deux mains et un soir il quitte le domicile familial muni d'un couteau de cuisine en prévenant sa mère qu'il va à l'hopital et rentrera bientôt. Il trouve un banc isolé et se tranche la main gauche en faisant attention de ne pas abîmer le moignon.

Ensuite, il appelle un taxi pour l'emmener jusqu'à l'hopital le plus proche pour se faire soigner. Lui souhaitait rester avec la main sectionnée mais les urgences en ont décidé autrement et ont réussi à lui recoudre le membre à temps.

Finalement pour lui c'est un retour à la case départ en espérant qu'il ne réitère pas un tel acte dans les jours à venir.