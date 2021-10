New York (AFP). Cinquante nuances de Grey excite le marché des jouets sexuels

Le bestseller érotique "Cinquante nuances de Grey" a été dévoré par des millions de lecteurs, tant par des femmes au foyer que par des prisonniers de Guantanamo, dopant les ventes de jouets sexuels qui devraient aussi profiter de sa version au cinéma. Fabricants et commerçants espèrent que la sortie de l'adaptation cinématographique prévue pour la Saint-Valentin donnera un nouveau souffle aux ventes de jouets sexuels et d'accessoires de bondage. Les amateurs attendent avec impatience de voir sur grand écran les aventures érotiques du richissime homme d'affaires Christian Grey et de la jeune diplômée en littérature Anastasia Steele. Le blockbuster très attendu présentera notamment 20 minutes de scènes torrides entre Grey, incarné par l'acteur britannique Jamie Dornan, devenu célèbre pour son rôle de tueur en série dans la série "The Fall", et Steele, incarnée par Dakota Johnson. Et pour satisfaire les cinéphiles inspirés, les sex-shops ont déjà garni leurs étagères de bandeaux pour les yeux et autres accessoires de bondage. "+Cinquante nuances de Grey+ a été le plus grand phénomène culturel pour les jouets sexuels que j'aie jamais vu", dit Claire Cavanah, cofondatrice de Babeland, un sex-shop qui a pignon sur rue à New York et à Seattle. Son entreprise a ajouté à son catalogue 20 nouveaux objets spécialement identifiés "Cinquante nuances", dont la demande a déjà été dopée par les bandes-annonces du film. Ceux qui sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie pourront se faire plaisir avec "l'ensemble rencard ultime" à 152 dollars, qui contient un vibromasseur "lapin radin". Ceux ayant un budget un peu plus serré préfèreront une "balle vibrante" à 13 dollars. - Explosion du jouet sexuel - Mme Cavanah a indiqué que la sortie en 2012 du roman écrit par E.L. James, une ancienne cadre du milieu de la télévision britannique et mère de deux enfants, avait fait bondir les ventes de sa boutique de SoHo, à Manhattan, de 40%. Quant aux balles de plaisir, utilisées par Steele pour préparer ses rencontres avec Grey, les ventes ont grimpé de plus de 500%, tout comme les cravaches et les menottes, qui ont également beaucoup de succès, a-t-elle poursuivi. En 2012, le détaillant britannique Lovehoney s'était associé avec E.L. James pour concevoir des jouets sexuels officiels "Cinquante nuances". En prévision de la sortie du film, ils se sont diversifiés vers les objets de luxe. Le copropriétaire de Lovehoney, Neal Slateford a dit à l'AFP que les livres ont grandement contribué à démocratiser les jouets sexuels et le bondage. Il s'attend à une importante augmentation des ventes. "Le bondage, autrefois une activité de niche, est soudainement devenu quelque chose d'apprécié et de discuté par des millions de personnes", a-t-il souligné. Les livres ont été traduits en 50 langues, et se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde, faisant de "Cinquante nuances de Grey" l'une des séries littéraires aux ventes les plus rapides. Même la chaîne américaine de magasins à rabais Target a commencé à vendre du lubrifiant, des bandeaux pour les yeux et des "anneaux d'amour". - Plaisir dédoublé - Le fabricant américain Exotic Novelties a rapporté que les ventes de ses balles de plaisir ont plus que doublé après la parution des livres, passant de 800.000 par an à 1 million en seulement six mois. La présidente Susan Colvin a affirmé que son entreprise était prête à faire face à la sortie du film. "Nous attendons --et nous espérons-- une augmentation des ventes", a-t-elle ajouté. Lisa Berman, présidente du détaillant de jouets sexuels Peekay, partage son avis. "La simple sortie du film aura un impact positif sur les ventes pour toute notre industrie."

