Berlin (AFP). Schäuble et Varoufakis constatent leur désaccord

Les ministres grec et allemand des Finances Yanis Varoufakis et Wolfgang Schäuble ont constaté jeudi lors d'une conférence de presse leur désaccord sur de nombreux points, et indiqué n'avoir pas trouvé de solutions au problème posé à la zone euro par la volonté d'Athènes de renégocier sa dette et d'alléger la politique de rigueur imposée par ses créanciers. "Nous ne sommes pas encore vraiment d'accord sur ce que nous devons faire maintenant", a reconnu M. Schäuble à l'issue d'un entretien avec son homologue grec, mais "nous sommes tombés d'accord pour ne pas être d'accord", a-t-il dit en anglais. M. Varoufakis a enfoncé le clou ensuite en précisant: "nous ne sommes même pas tombés d'accord sur le fait de ne pas être d'accord".

